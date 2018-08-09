حملة لتوعية المستهلكين في سوق الجبيل

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبالتعاون مع سوق الجبيل حملة توعوية لنشر ثقافة حماية المستهلك لدى الجمهور، وذلك في إطار سعيها الدائم لحماية وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، والتي تعد ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة.

وقال سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة ومن خلال منصتها تقوم على نشر ثقافة حماية المستهلكين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم في إطار سياسة الدائرة القائمة على التفاعل مع المجتمع وحمايته من استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون تحقيق الكسب المادي بشتى الطرق، وكذلك لحرصها على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة وفي مختلف مناطقها.

وأضاف أن تعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم هو من أهم الأهداف التي تسعى الدائرة لتحقيقها، وتعريفهم بكيفية التواصل مع الدائرة وغيرها من الجهات والمؤسسات التي تعنى بحماية المستهلك للحفاظ على حقوقهم في حال تعرضهم لعمليات غش أو استغلال أو ملاحظة أي تجاوزات سواء في نوعية السلع أو الخدمات والأسعار.

وأكد المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل بالشارقة، حرص إدارة السوق على مشاركة الجهات الحكومية بإمارة الشارقة، في جهودها التوعوية لخدمة مجتمع الإمارة، والارتقاء بمكانة الشارقة باعتبارها مدينة تتمتع بكافة مقومات الحياة العصرية، وتوفر لسكانها وزوارها كل سبل العيش السعيد، مشيداً بالجهود التي تبذلها دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في توعية الجمهور بأضرار السلع المقلدة وحماية حقوق المستهلكين.