«دي إم جي» تنظم أكبر مؤتمر ومعرض عالمي للنفط الثقيل

المصدر: دبي- البيان

تنظم شركة «دي إم جي» للفعاليات ومقرها دبي، أكبر تجمع لرواد قطاع النفط الثقيل على مستوى العالم. وبدأ التسجيل لحضور مؤتمر ومعرض النفط الثقيل الذي يحتضنه مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض من 3 وحتى 5 من شهر سبتمبر. ومن المتوقع أن تستقطب نسخة المؤتمر لهذا العام أكثر من 3000 مشارك من جميع أنحاء العالم، حيث ستسلط الضوء على أهمية تحويل سلسلة القيمة بالنفط الثقيل. وستشكل هذه الفعالية منصة مثالية لرواد قطاع النفط الثقيل، وصناع القرار، والمتخصصين للاجتماع وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير استراتيجيات وخطط متوسطة وطويلة الأجل لنمو القطاع.

وقال جان فيليب كوسيه، نائب الرئيس لقطاع الطاقة لدى شركة دي إم جي للفعاليات: عملنا جاهدين على إعداد برنامج متكامل من العروض التقنية، والحلقات النقاشية، والدراسات التي من شأنها إثراء الجلسات وتعزيز معارف الحضور عن الفرص المتاحة والتحديات التي يواجهها قطاعنا النفطي في الحاضر والمستقبل. وبمشاركة أكثر من 100 من نخبة المتحدثين، نحن على ثقة بأن هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له سيوفر فرصة ثمينة لرواد قطاع النفط الثقيل في جميع أنحاء العالم للاستفادة من أحدث وأفضل الممارسات .