«سياحة أبوظبي» تطلق دليلاً إرشادياً لتنظيم المعارض

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي دليلاً إرشادياً جديداً لتسهيل وتسريع عملية تنظيم المعارض الاستهلاكية في أبوظبي. ويغطي الدليل، المتاح على موقع دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي ونظام ترخيص الفعاليات، المعارض الاستهلاكية والتجارية ومعارض الأسواق وبيع المنتجات. ويقدم الدليل شرحاً مفصلاً لأفضل الممارسات والإجراءات التي تضمن نجاح الفعالية وتُثري تجربة الزوار.

وتسعى الدائرة إلى تحفيز رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم على استقطاب المزيد من المعارض الاستهلاكية إلى العاصمة الإماراتية، وفي الوقت ذاته، مساعدة منظمي الفعاليات الحالية على الارتقاء بها وزيادة أنشطتهم في هذا القطاع. ويقدم الدليل شرحا وافيا للمعايير والإجراءات اللازمة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في خدمات ومرافق ومحتوى كل فعالية، علاوة على تلبية متطلبات نظام ترخيص الفعاليات الذي يوفر منصة موحدة وحلولاً سريعة لتسجيل وترخيص الفعاليات . وساهم نظام ترخيص الفعاليات منذ إطلاقه في تبسيط وتسهيل إجراءات تسجيل الفعاليات المقامة في الإمارة والحصول على تراخيصها. ويضم النظام قاعدة بيانات لأنواع الفعاليات ومعلومات عنها وفئاتها والمتحدثين والأنشطة، بالإضافة إلى مؤشرات الأداء السياحي وتوجهات النمو ومدى نجاح الفعالية.