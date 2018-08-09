اتفاقية تعاون بين التسجيل العقاري وكهرباء الشارقة

المصدر: Ⅶالشارقة - البيان

وقعت دائرة التسجيل العقاري وهيئة كهرباء ومياه الشارقة مذكرة تعاون تهدف لتحقيق ربط إلكتروني بين الطرفين. يأتي توقيع الاتفاقية تعزيزاً لأواصر التعاون والتنسيق المشترك بين الدوائر الحكومية وتبادل البيانات في أنظمتهما الإلكترونية، وفق نظام مؤسسي متقدم وفاعل تحقيقاً للمصلحة العامة وتسهيلاً للإجراءات للمساهمة في رفع كفاءة الخدمات الحكومية المشتركة في الشارقة. وقع الاتفاقية من جانب الدائرة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة ومن جانب هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد عبيد الليم رئيس الهيئة.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة، إن هذا التعاون الاستراتيجي بين الدائرة وهيئة كهرباء ومياه الشارقة والدوائر ذات العلاقة يترجم حرص الحكومة على تطوير آليات العمل في الدوائر الخدمية ومواكبة التطور التقني في الخدمات المقدمة للمواطنين من أجل الارتقاء بها، في ظل التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة رئيس المجلس التنفيذي بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية لتقديم خدمات حكومية مشتركة وتسهيل تبادل المعلومات بما يخدم صناعة القرار.

وأكد عبدالعزيز الشامسي أن الدائرة مستمرة في منهجيتها للتحول الكامل نحو المنظومة الإلكترونية والذكية في تقديم خدمات، سواء تلك التي تستهدف الجمهور بشكل مباشر، أو الخدمات التي تقدم للجهات الحكومية الأخرى. وأشار الشامسي إلى أن الدائرة وقعت اتفاقيات تعاون في مجال الخدمات الإلكترونية مع 9 جهات محلية و3 جهات اتحادية، تشمل تقديم خدمات إلكترونية، وتبادل البيانات، وأنجزت من خلال اتفاقيات الربط مع هذه الجهات 34171 ألف معاملة، وفرت على المتعاملين مراجعة مبنى الدائرة لإنجازها.