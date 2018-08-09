مبادلة للاستثمار تتصدر صناديق المنطقة بالصفقات

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

تصدرت مجموعة مبادلة للاستثمار الصناديق الاستثمارية في المنطقة من حيث عدد الصفقات التي أبرمتها منذ بداية 2017 حتى الآن. وقال معهد الصناديق الاستثمارية السيادية إنه منذ بداية 2017 أبرمت مجموعة مبادلة للاستثمار 31 صفقة ولا يزال في جعبتها العديد من الصفقات، فيما أبرم صندوق الاستثمارات العامة السعودي 16 صفقة خلال الفترة نفسها. وتسعى مبادلة للحصول على نحو 3 مليارات يورو من بيع أصول في أوروبا في العام الجاري، وفق بيانات بلومبرغ، التي نقلت عن مصادر في وقت سابق أن «مبادلة» سوف تفتح مكتباً لها في موسكو.