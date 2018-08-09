إنفينيتي تحظى بالمركز الأول في مجال رضا العملاء

المصدر: دبي- البيان

حققت شركة إنفينيتي المركز الأول في مجال رضا العملاء بفئة السيارات الفاخرة، ضمن أول مؤشر لخدمة العملاء في الإمارات، أطلقته جي. دي. باوار، شركة الأبحاث السوقية العالمية. وحصلت الشركة المصنعة للسيارات الفاخرة على 897 نقطة (على مقياس من 1,000 نقطة) لخدمة العملاء في دولة الإمارات، لتؤكد مجدداً التزام العلامة التجارية الثابت بخدمة العملاء على أعلى مستوى وتقديم تجربة التملك المتكاملة. وتعتبر الشركة العربية للسيارات في دبي والمناطق الشمالية وشركة المسعود للسيارات في أبوظبي والعين الموزعين الرسميين لإنفينيتي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتمدت الدراسة على ردود 2,806 أشخاص من أصحاب السيارات لقياس رضا العملاء من خلال خمسة عوامل رئيسية: مستشار الخدمة، بدء الخدمة، استلام المركبة، جودة الخدمة وتسهيلات الخدمة. وحسب شركة جي. دي. باوار، يقدر مالكو السيارات الخدمات الشخصية، التي تعزز راحتهم وتُغْني تجربتهم. وتعد خدمة ما بعد البيع محور اهتمام خاص لشركة إنفينيتي، وقد أضافت الشركة المصنعة مؤخراً عدداً من العروض الرئيسية، التي تركز على العميل لدى موزعيها في الشرق الأوسط، ومنهم الشركة العربية للسيارات في دبي، وشركة المسعود للسيارات في أبوظبي.