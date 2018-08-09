«ديلويت» تصدر تطبيقاً باللغة العربية لضريبة القيمة المضافة

المصدر: دبي- البيان

أصدرت ديلويت مؤخراً نسخة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي للهواتف والأجهزة المحمولة باللغة العربية. والتطبيق التفاعلي مجاني ومتوفر للجميع، وتم تصميمه لمساعدة الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي على فهم الآثار المحتملة لضريبة القيمة المضافة، أكانت هذه الضريبة أدخلت إلى الأسواق على غرار الإمارات والسعودية، أو في طور التطبيق في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. يتم تحديث هذا التطبيق بانتظام ليوفر أحدث الإرشادات الرسمية والتشريعات والأدلة والمعلومات الإلكترونية التي تغطي آخر ما آلت إليه ضريبة القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ويتوفر التطبيق للهواتف والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام آي أو إس وآندرويد. وحرصت ديلويت على تقسيمه إلى عدة أقسام من السهل تصفحها والتنقل بينها والاستفادة منها. كذلك، يوفر التطبيق آخر التطورات التي آلت إليها الضريبة غير المباشرة المهمة، بالإضافة إلى سلسلة من المواد التعليمية. وسيتمكن الأفراد من اختبار معرفتهم حول ضريبة القيمة المضافة وقياس مدى إلمامهم بجميع جوانبها من خلال اختبارات قصيرة، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة العامة والخاصة بالقطاعات المختلفة من خلال محاولات غير محدودة.