بعثة تجارية واقتصادية من كازاخستان تزور دبي 14 أغسطس

المصدر: دبي- البيان

تزور بعثة تجارية واقتصادية رسمية من كازاخستان دبي في 14 من أغسطس؛ بهدف تعزيز العلاقات بين رواد الأعمال في كازاخستان والإمارات، إضافة إلى إرساء علاقات تجارية متينة بين البلدين. وسيضم الوفد عدداً من كبار منتجي السلع الأساسية ومجالات الصناعات الخفيفة، والزراعة، والأغذية والمشروبات (العسل، واللحوم، ومنتجات الألبان، والحلويات)، والصناعات الكهربائية والتقنية، والهندسة، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الدوائية، ومواد البناء، والنفط والغاز، وغيرها.

تنظم زيارة البعثة وزارة الاستثمار والتنمية والغرفة الوطنية لرواد الأعمال وغرفة التجارة الدولية في كازاخستان. ويشهد التعاون التجاري والاقتصادي بين الإمارات وكازاخستان تطوراً ملحوظاً عاماً بعد عام. ويعمل مجتمع رواد الأعمال، في وقتنا الراهن، على توطيد العلاقات القائمة بالفعل، بل يُسهم أيضاً في إنشاء شراكات تجارية جديدة عبر قطاعات جديدة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين كازاخستان والإمارات في 2017 وفقاً لبيانات رسمية 643 مليون دولار.

وازداد حجم التبادل التجاري بين البلدين بمقدار الضعفين. وتتمتع كازاخستان بقدرات كبيرة على تصدير منتجات زراعية نظيفة بيئياً إلى الإمارات. وتضم القائمة منتجات اللحوم والحبوب والبقوليات، إضافة إلى منتجات مثل القمح، والطحين، والزيوت النباتية والعسل.