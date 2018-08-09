«ترايستار» تشتري مخازن «شل» في جبل علي

المصدر: Ⅶدبي- أشرف رفيق

اشترت شركة ترايستار للشحن مخازن شركة شل للكيماويات في منطقة جبل علي الحرة، التي تقع على مساحة 21 ألف متر مربع، وتضم 9 خزانات ورصيف يتصل مع الخزانات عن طريق 3 أنابيب.

وستقوم «ترايستار» بتوسيع طاقة الخزانات وتطبيق برنامج لتحديث المحطة في السنوات الخمس المقبلة، وسوف تصل طاقة التخزين إلى 25 ألف قدم مكعبة مقابل 5505 أقدام مكعبة حالياً.

وأوضح للشركة، أن «شل» سوف تستمر عميلاً بناءً على بنود اتفاقية الخدمات الموقعة بين الجانبين.

وتقوم شركة ترايستار للشحن بتوفير خدمات لصناعة تكرير النفط إقليمياً وعالمياً، وتملك أسطولاً يضم 20 ناقلة تعمل بين 16 دولة ويعمل بها 1800 موظف وعامل.

وقال يوجين ماين رئيس تنفيذي ترايستار، إن الصفقة تمثل أهمية استراتيجية لشركته وعملائها. وسوف تتكامل تلك المحطة مع مرفق السلع الخطرة التابع للشركة في منطقة جبل علي الحرة، التي تضم حالياً منتجات بترولية وكيماوية.