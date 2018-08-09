«سويفت» تنظم مؤتمرها الإقليمي في دبي 24 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

تنظم «سويفت» مؤتمرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في دبي يومي 24 و25 سبتمبر. وسيشارك في المؤتمر نخبة من أبرز الشخصيات من القطاعين المصرفي والمالي في المنطقة، حيث يتوقّع أن يحضر المؤتمر أكثر من 250 مندوباً لمناقشة أهم القضايا التي تواجهها المنطقة تحت شعار «تقبّل التغيير - بناء القطاع المالي للمستقبل».

وسيجمع المؤتمر الذي ستتواصل فعالياته لمدة يومين، نخبة من واضعي السياسات وقادة القطاع والمتحدثين البارزين لمناقشة الفرص المتاحة نتيجة التحوّلات التي تمرّ بها المنطقة. وستستعرض جلسات المؤتمر الاتجاهات الرئيسة في المنطقة، بما في ذلك الجيل التالي من المدفوعات والتقنيات المالية الجديدة والإمكانات التي تتيحها لدفع عجلة النمو. كما ستغطّي الجلسات التحدّيات الإقليمية، مثل الامتثال لقوانين الجرائم المالية واللامخاطرة، والجهود المستمرة لمكافحة الجرائم السيبرانية.

وقال سيد أحمد بستاني، الرئيس الإقليمي لـ «سويفت» بالشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: شهدت المنطقة تحوّلاً كبيراً على مدى العقد الماضي، فالأسواق في كل أنحاء المنطقة تعمل على تنويع اقتصاداتها مع التركيز على قطاعات الخدمات المالية والبناء والتجارة والسياحة لكي تستقطب مستثمرين من المنطقة والعالم. وتشكل دبي سوقاً رئيساً ليجتمع فيها خبراء الخدمات المالية لمناقشة مستقبل القطاع.