«مبادلة» تفتتح مكتباً في موسكو

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

تعتزم مجموعة مبادلة للاستثمار «مبادلة» افتتاح مكتب في موسكو الشهر المقبل بعد أن عيَّنت فريقاً من شركتها الاستشارية الجديدة، وفق ما قالته بلومبرغ نقلاً عن مصادر عليمة. وعينت المجموعة 15 موظفاً بعد شراء شركة «فيرنو كابيتال» للاستشارات الاستثمارية. وتدير الشركة أصولاً بقيمة 220 مليار دولار وأجرت نحو 40 صفقة مع صندوق استثماري سيادي روسي، وسيكون مكتب موسكو ثالث مكتب للشركة خارج أبوظبي، حيث إن لها مكتباً في البرازيل، وآخر في الولايات المتحدة. وتأتي صفقة شركة فيرنو ضمن استراتيجية «مبادلة» لتعزيز استثماراتها وقدرتها على إدارة الأصول في روسيا ودول أخرى كانت تابعة للاتحاد السوفييتي السابق.