«أغذية» تأمل إتمام صفقة استحواذ خليجية قبل نهاية 2018

المصدر: Ⅶأبوظبي ـ رامي سميح

قال طارق الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»، إن الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تأمل تنفيذ صفقة استحواذ جديدة في قطاع المياه بمنطقة الخليج العربي قبل نهاية العام الحالي في ظل مساعيها للتوسع والنمو. وأضاف في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»: «لدينا الآن عدة خيارات وفرص لاستحواذات في منطقة الخليج، ندرسها بشكل مكثف وقد تكتمل قبل نهاية 2018، وفق ظروف ومعطيات السوق».

وركزت «أغذية» توسعاتها في السنوات الماضية على دول الخليج، ونجحت خلال 2016 في الاستحواذ على قسم المياه لدى شركة «دلتا للتسويق» السعودية التي تمتلك وتنتج أيضا مياه «العين» في المملكة، فيما كانت استحوذت في 2015 على شركة «البيان» للمياه في الإمارات وعمان.

توسعات

وأوضح الواحدي، أن «أغذية» مستمرة في توسعاتها خليجياً، مشيراً إلى أنه يجري العمل حاليا في السعودية على تطوير وتعديل خطوط الإنتاج، إضافة إلى تركيب خط جديد من المتوقع بدء العمل به قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب حصولنا على موافقة الجهات الرسمية السعودية لبيع وتسويق منتج «مياه زيرو».

وتقدر استثمارات «أغذية» في السعودية بنحو 200 مليون درهم، وهناك خطط لزيادة الاستثمارات والعمليات في المملكة بمعدلات تتراوح بين خمسة وستة أضعاف استثماراتها الحالية خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفق تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي.

وأوضح الواحدي أن الشركة بدأت أيضا الإنتاج في بغداد بالعراق من خلال شراكة من إحدى الشركات العاملة هناك، إضافة إلى انطلاق العمليات التجارية في مصنع المياه المعبأة، العائد للمشروع المشترك التابع للمجموعة في الكويت، اعتباراً من يوليو الماضي، مشيراً إلى تحقيق مبيعات جيدة هناك.

الأرباح

وتوقع الرئيس التنفيذي، أن تحقق مجموعة «أغذية» استقراراً في صافي أرباحها وإيراداتها بنهاية العام الجاري، بحيث تأتي مماثلة للعام الماضي، معرباً عن أمله بتحقيق نتائج أقوى في السنوات القادمة مع العمل على تقليص التكاليف والنفقات. وحققت «أغذية» أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 109 ملايين درهم من صافي إيراداتها البالغة 1.01 مليار درهم، نتيجة لتركيز المجموعة المتواصل على تعزيز كفاءة التكاليف لإضفاء القيمة على نتائجها النهائية والارتقاء بمستوى التنوع في فئات منتجاتها الرئيسية.

وحقق قطاع المنتجات الاستهلاكية في مجموعة «أغذية»، والذي يضم علامة «مياه العين» الرائدة، إضافة إلى منتجات المياه المبتكرة «العين زيرو» و«مياه العين فيتامين د»، إيرادات بلغت 543 مليون درهم، تمثل 54% من إيرادات المجموعة. وساهمت وحدة الأعمال الزراعية التي تضم منتجات «المطاحن الكبرى» للدقيق و«أغريفيتا» لعلف الحيوانات بإيرادات بلغت 464 مليون درهم.

منتجات جديدة

وذكر طارق الواحدي أن المجموعة حققت أداء قويا في مجال صناعة المياه، وهو ما يعزز مكانتها لكي تصبح رائدة إقليميا في هذا المجال مع نجاحها في الحفاظ على مكانتها في السوق الإماراتية من خلال العلامة التجارية «مياه العين»، بينما تسير «العين زيرو» بخطى متسارعة لتحتل مكانة بين أفضل خمس علامات تجارية للمياه في الدولة. وعززت «مياه العين»، علامة المياه التي تمتلكها المجموعة مكانتها في الإمارات، محققة مبيعات قوية ضمن فئتي المياه المعبئة وعبوات الخمسة جالونات، بنمو نسبته 29% في حجم المبيعات و27% في القيمة السوقية. وواصلت وحدة الأغذية التي تتضمن عمليات المجموعة في مصر، نموها المتميز مسجلة صافي إيرادات قدره 105 ملايين درهم، بنمو سنوي نسبته 15% ما يعادل 14 مليون درهم.

خطة

ووضعت «أغذية» مؤخراً خطة استراتيجية تستهدف من خلالها بلوغ عائدات المجموعة حد مليار دولار بحلول عام 2020، بفضل خططها لمواصلة النمو وتحقيق الاستقرار في الأعمال. وأشار إلى أن الشركة لديها ارتباطات عدة مع جهات حكومية تشمل مدارس ومستشفيات وغيرها، وبالتالي ندرس بشكل مستمر احتياجاتهم ونقوم بتطوير منتجاتنا وفقا لمتطلباتهم، لافتا إلى أن الضريبة المضافة لم تؤثر على مبيعات «أغذية»، ولكنها أثرت على سلوكيات المستهلكين وطبيعتهم الشرائية، ولذلك نعمل على تقديم مزيد من العروض المنافسة ومنتجات جديدة لجذب شريحة أكبر من المستهلكين.

غلفود

وتعمل «أغذية» على طرح منتج أو منتجين جديدين في معرض غلفود الذي سيعقد في دبي خلال فبراير، بما يسهم في دفع عجلة النمو في المجموعة من خلال مواصلة الابتكار في قطاع الأطعمة والمشروبات، وعززت منتجات الشركة الجديدة التي جرى طرحها سابقاً مثل مياه «فيتامين دي» و«زيرو» بشكل كبير صافي الأرباح والإيرادات.