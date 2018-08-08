«تنمية المشاريع» و«أون تايم بزنس ساتب» تطلقان خدمات تفضيلية

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي المعنية بدعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع أون تايم «بزنس ساتب»، المتخصصة في مجال الخدمات المؤسسية وعضو في المؤسسة، حزمة من الخدمات التفضيلية، وهي عبارة عن برنامج للتطور المستدام لرواد الأعمال الذي يخدم فئة مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي في سبيل توفير فرص ريادة الأعمال في الدولة أو خارجها.

وقع اتفاقية التعاون سعيد المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ ووليد عبد الكريم محمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أون تايم»، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

وقال سعيد المري: تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الرامية إلى استدامة وتعزيز تنافسية ريادة الأعمال والنهوض بهم في مسيرة ريادة الأعمال بمختلف الأسواق. وقال وليد عبد الكريم: توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدعم الشباب الإماراتي كونهم أمل الحاضر والمستقبل، وأغلى موارد الدولة، وتأكيد سموه على تمكين الشباب وإفساح المجال أمامهم لتطوير قدراتهم ومهاراتهم، دفعنا للمضي قدماً مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لإطلاق برنامج للتطوير المستدام لرواد الأعمال.

وبموجب الاتفاقية، تقدم أون تايم بزنس ساتب برنامج تمكين رواد الأعمال والذي يضم خدمات حكومية وأخرى مساندة. وتضم قائمة الخدمات الحكومية إصدار بطاقة المنشـأة (بطاقة الهجرة والعمل)، وتأشيرات الدخول لثلاثة موظفين، وملف حصة الأعمال؛ أما الخدمات المساندة فتضم المساعدة في فتح حساب مصرفي، واختيار موقع العمل، واستشارات مجانية للتصميم الداخلي وتكنولوجيا المعلومات، وخصومات على رسوم تجديد الرخصة.