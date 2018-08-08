«موانئ دبي» تتوسّع بأكبر شبكة لوجستية في أوروبا

المصدر: Ⅶدبي - البيان

استحوذت موانئ دبي العالمية، أمس، على كامل «يونيفيدر غروب»، أكبر شبكة لوجستية لتشغيل سفن شحن الحاويات المتوسطة وسفن النقل البحري الساحلي قصير المدى في أوروبا، في صفقة بقيمة 660 مليون يورو (2.8 مليار درهم) يتم تمويلها من الموارد المالية المتوفرة في ميزانية الشركة.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الرابع من 2018 رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية المختصة.

ومن المتوقع أن تعود عملية الاستحواذ بإيرادات تراكمية في السنة المالية الأولى عقب إتمامها. كما سيساهم الاستحواذ على «يونيفيدر» في تعزيز حضور «موانئ دبي العالمية» في سلسلة التوريد العالمية وتوسيع نطاق عروضها وخدماتها المقدمة إلى شركات الشحن ومالكي البضائع، بالإضافة إلى زيادة كفاءة وتنافسية سلسلة التوريد العالمية.

وسيؤدي تكامل عمليات «يونيفيدر» الحالية مع الأعمال للمجموعة القائمة، إلى تعزيز فرص النمو.

وتدير «يونيفيدر» التي تتخذ من آرهوس بالدانمارك مقراً لها، أكبر شبكة لسفن شحن الحاويات المتوسطة المشتركة والنقل البحري الساحلي قصير المدى في أوروبا، وهي تخدم كلاً من موانئ مناولة حاويات المياه العميقة حول العالم وسوق شحن الحاويات داخل أوروبا. وتعمل المجموعة بموجب نموذج الأعمال قليل الأصول. وسجّلت إيرادات وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب بلغت 510 ملايين يورو في عام 2017.

و«يونيفيدر» تأسست عام 1977، وهي شركة خدمات لوجستية متكاملة تملك أكبر شبكة متنامية لسفن شحن الحاويات المتوسطة المشتركة والنقل البحري الساحلي قصير المدى في منطقة شمال أوروبا، وتتمتع بربط بحوالي 100 ميناء.

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