«الاقتصاد» تستدعي سيارات مرسيدس وهوندا

المصدر: Ⅶأبوظبي - عبد الحي محمد

كشفت وزارة الاقتصاد، أمس، عن بدء حملتي استدعاء لأنواع حديثة من سيارات مرسيدس بنز وهوندا لإصلاح عيوب فنية، مشددة على أن كافة عمليات الإصلاح مجانية.

وتمثلت حملة الاستدعاء الأولى لفحص مرسيدس بنز Cabriolet C-CLASS نموذج 205 و C-CLASS نموذج 463 لإصلاح عيوب فنية بالتعاون مع مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات.

وأكدت أمس أن حملة الاستدعاء تشمل تنفيذ ربط «تلبيسه» في سيارات Cabriolet C-CLASS نموذج 205 طرز 2017 و2018، علماً بأن مجموعة أرقام تعريفات السيارات تشمل من F399635 وحتى F660468، ويتمثل سبب الاستدعاء في سيارات C-CLASS نموذج 463 اختبار السرعة القصوى في الترس العكسي لطرز 2017 في الإمارات وعددها 4 سيارات.

وكشفت وزارة الاقتصاد عن أن مشاريع قرقاش وشركة الإمارات للسيارات بادرتا بالاتصال بالعملاء المعنيين لإبلاغهم ببدء حملة الفحص.

وأعلنت الوزارة عن حملة استدعاء جديدة ثانية لسيارات هوندا أوديسي موديل 2011- 2016، بالتعاون مع شركة المشاريع التجارية موضحة أنها تشمل 2325 سيارة أوديسي 2011-2016 من سوق الإمارات.

وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء إلى احتمال وجود خلل في السيارات، حيث إن مقاعد الصف الثاني لا تكون مثبتة بالشكل الصحيح.