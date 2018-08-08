الإمارات مؤهلة لدور مهم في صناعة النقل البحري العالمية

المصدر: Ⅶدبي - أشرف رفيق

قال موقع «سي تريد نيوز» المختص بأخبار النقل البحري: إن الإمارات مؤهلة لتلعب دوراً بارزاً في صناعة النقل البحري، منذ انتخابها أول دولة عربية لعضوية مجلس المنظمة البحرية العالمية الذي يضم 40 دولة، في ديسمبر الماضي.

ويعد تصنيف سلطة النقل الاتحادية في الإمارات من بين الهيئات الرائدة عالمياً، من أكبر الإنجازات للدولة الفتية ويعزز موقفها كمركز بحري متميز في المنطقة.

وباختيار الإمارات في عضوية مجلس المنظمة البحرية العالمية يحق لها أن تشارك رسمياً في اتخاذ القرارات والمساهمة في صياغة مستقبل صناعة النقل البحري العالمية.

وسوف يستفيد أصحاب المصالح من الشركات في مجال النقل البحري في الإمارات من حضور اجتماعات المجلس ويحصلون على معرفة غنية ويحضرون مستوى راقياً من الحوار والمناقشات.