«خور دبي» يكشف عن مرسى «كريك مارينا» والافتتاح ديسمبر المقبل

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كشف «خور دبي» عن مرسى «كريك مارينا»، الذي ينفرد بموقعه الاستثنائي في قلب «خور دبي»، الوجهة السكنية والتجارية الممتدة على مساحة 6 كيلومترات مربعة على بعد 10 دقائق فقط من «مطار دبي الدولي» و«برج خليفة» في «وسط مدينة دبي».

ووسط إطلالات على الأفق العمراني لوسط مدينة دبي ومختلف أرجاء «خور دبي»، ستضم الواجهة المائية العديد من الوحدات السكنية والحدائق ذات التصاميم المميزة والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى باقة واسعة من المرافق الترفيهية. ويحيط بمنطقة الجزيرة في «خور دبي» بوليفارد طويل يقدم للزوار مجموعة متنوعة من خيارات الحياة العصرية. وتم فعلياً تحقيق إنجازات مهمة على صعيد تطوير المجمعات السكنية في «خور دبي».

ومن المقرر افتتاح مرسى «كريك مارينا» في ديسمبر المقبل، في الوقت الذي تتواصل فيه الاستعدادات لاستقبال أول سكان «خور دبي» في بدايات العام 2019. ويقع المرسى أيضاً على مسافة قريبة من «محمية رأس الخور للحياة الفطرية»، التي تعد ملاذاً للعديد من فصائل الطيور المهاجرة، ومنها النحام الوردي، إضافة إلى غابات المانجروف الطبيعية. ويمتاز المرسى بموقعه المجاور أيضاً للمعلم العمراني المرتقب «برج خور دبي»، إضافة إلى «دبي سكوير»، الوجهة التجارية الجديدة.

ويبلغ طول «كريك مارينا» نحو ثلاثة أرباع الكيلومتر، وبعرض يقارب ربع كيلومتر، ليكون وجهة تحاكي أجواء الريفيرا الفرنسية من الشرق الأوسط. والتصميم مستوحى من شكل المحار، في تحية إلى ماضي دبي الذي ارتكز على صيد اللؤلؤ. وتم تصميم «كريك مارينا» ليكون مجهزاً لاستيعاب 81 مرسى مفرداً ومزدوجاً، وسيضم أيضاً نادي اليخوت عالمي المستوى.

وهناك أيضاً النوافير المصممة خصيصاً لتبدو كأنها تتحدى قوانين الجاذبية، إضافة إلى التركيبات الفنية التي ستحظى بإعجاب ذواقة الفن.

وستحتضن منطقة «كريك مارينا» أيضاً فندق «فيدا هاربور بوينت» المؤلف من 286 غرفة، الذي يحمل طابعاً مشابهاً لفنادق مدن الموانئ في سنغافورة وشنغهاي. ومن المقرر افتتاح الفندق خلال عام 2019.