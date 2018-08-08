«فلامنغو ترانزورلد»: دبي الوجهة السياحية المفضلة في آسيا

المصدر: Ⅶدبي - وائل الخطيب

أكد تقرير حديث أن دبي أصبحت الوجهة السياحية المفضلة في آسيا.

وأضاف التقرير الذي أعدته شركة «فلامنغو ترانزورلد»، السياحية ومقرها أحمد آباد، أن مدينة الارتفاعات الشاهقة التي يزورها حوالي 15 مليون زائر سنوياً تزخر بباقة من المعالم السياحية الحديثة المميزة ومنها الحديقة المائية لاجونا ووتر بارك المتنزه الفريد من نوعه، وبرواز دبي الذي يجمع ماضي دبي وحاضرها ودبي باركس آند ريزورتس وهي منتزهات ترفيهية استثنائية . وهناك أيضا فندق جيفور أطول فندق في العالم، وفندق الميدان المصمم على شكل موجة في الحركة مع واجهة زجاجية. كل هذه معالم افتتحت للترفيه عن الزوار من أنحاء العالم.

وهناك قائمة أخرى من مناطق الجذب التي ستنضم إلى معالم دبي السياحية مثل عين دبي بالقرب من مرسى دبي، حيث يبلغ طول عجلة المراقبة 210 أمتار لتكون أكبر عجلة في العالم. وهناك أيضا سيتي لاند مول، الذي سيكون أول مركز تسوق مستوحى من الطبيعة في العالم يضم أكثر من 350 متجراً ونسخة مصغرة من حديقة العجائب. وتتميز جميع هذه المعالم بطريقتها الخاصة وهي مرشحة لتسجيل أرقام قياسية جديدة من الزوار. من جهته أكد موقع «انتركونتننتال لايف» أن دبي مدينة تنبض فيها الرؤى بالحياة، وتعج بالأشياء الفريدة.

وفي التسعينيات، ربطت طيران الإمارات المدينة مع العالم وفي 2002، أصبح بإمكان أي شخص شراء منزل هناك مما ساعد على استقطاب أغنياء من مناطق بعيدة إلى الشرق الأوسط، وتضاعف عدد السكان في غضون 6 سنوات فقط ما أدى إلى ضخ ثروات جديدة في المدينة فيما استعانت شركات الهندسة المعمارية بسرعة بالموظفين لمواكبة الطلب.