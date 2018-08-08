10 % نمو الطلب على الذهب في دبي

المصدر: Ⅶدبي - عمرو عادل

انتعش الطلب الاستهلاكي على الذهب في دبي، وارتفع 10% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، واستفادت الأسواق من تراجع أسعار المعدن الثمين في الأسواق العالمية.

وقال توحيد عبد الله، رئيس مجموعة الذهب والمجوهرات إن السوق المحلي لم يشهد مثل هذا الانخفاض في أسعار الذهب منذ نحو عام ونصف متوقعاً انتعاش الطلب خلال أغسطس الجاري مع تزايد السياحة الوافدة خلال العيد. وأوضح، أن الجنسيات الآسيوية خاصة الهند والصين تتصدر عمليات الطلب على الذهب بنمو 15%، ما عوّض التباطؤ في المشتريات من جانب جنسيات شرق أوروبا وروسيا.

وشدد توحيد عبد الله على قدرة دبي على تعزيز مكانتها وجهة عالمية مفضلة لتجارة الذهب والمجوهرات في ظل المزايا التي توفرها للمستهلكين، وخاصة الأسعار المعقولة والجودة العالية.

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