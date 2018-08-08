«الإمارات الإسلامي» يكافئ متعاملي حساب «سوبر» بأميال «سكاي واردز»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي»، تقديم 2020 ميلاً من أميال «سكاي واردز» كمكافأة ترحيبية للعملاء عند فتح «حساب التوفير سوبر».

وسيكون المتعاملون الذين يقومون بتحويل رواتبهم بحد أدنى قدره 5 آلاف درهم ويحافظون على متوسط رصيد شهري يبلغ 5 آلاف درهم خلال أول شهرين لفتح الحساب، مؤهلين تلقائياً لكسب 2020 ميلاً من أميال «سكاي واردز».

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: في حين يحرص المتعاملون على تعزيز استقرارهم المالي عبر مواصلة التوفير، سيكون بوسعهم كسب المزيد من مكافآت أميال سكاي واردز وبالتالي ادخار المزيد عبر تقليص نفقات سفرهم.