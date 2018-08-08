انطلاق معرض «العيد في رأس الخيمة»

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - البيان

أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، معرض عيد الأضحى 2018 تحت شعار «العيد في رأس الخيمة» بمشاركة 115 جناحاً، في مركز المعارض بالإمارة، وتُقام فعالياته حتى 21 أغسطس الجاري، ويشهد في موسمه الجديد العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والترفيهية الجاذبة.

وأشار محمد حسن السبب، مدير عام غرفة رأس الخيمة، إلى دور مركز رأس الخيمة للمعارض «إحدى مبادرات الغرفة» في جذب العديد من الشركات للاستثمار في الإمارة، وقال إن هناك خططاً مستقبلية لإقامة العديد من المعارض التخصصية التي تخدم عدة قطاعات اقتصادية في الإمارة، مؤكداً حرص الغرفة على مواكبة ودعم سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولتنا وفق «رؤية الإمارات 2021».

وأضاف، أن معرض عيد الأضحى يُعتبر حدثاً اجتماعياً واقتصادياً بارزاً، ضمن أجندة الفعاليات المميزة التي تشهدها رأس الخيمة، حيث يوفر المعرض منصّة تسوق شاملة تحت سقف واحد لسكان رأس الخيمة وزوارها، ممن يتحضرون للاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالشكل الأمثل، إذ يحتضن المعرض، مجموعة متنوعة من أنشطة التسوق.

من جانبه، قال محمد الدهان، مدير عام الشركة المنظمة للمعرض بأنه يأتي بحزمة كبيرة من المفاجآت والسحوبات على عدد كبير من الجوائز القيّمة، كأحد عناصر الجذب لتعزيز مكانة المعرض كإحدى الوجهات المفضلة للتسوق والترفيه وقضاء أوقات ممتعة، بالإضافة إلى إدخال السرور والبهجة على الزوار، كما يتضمن المعرض إقامة منطقة المطاعم والترفيه، التي تضم العديد من المطاعم المتنوعة للمتسوقين، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية للأطفال والمسرح الذي يقام عليه العديد من الفقرات الفلكلورية والمسابقات.