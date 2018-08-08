منتدى لتكنولوجيا البناء في دبي 24 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

يشهد منتدى تكنولوجيا البناء 2018 الذي تستضيفه دبي يومي 24 و25 سبتمبر، طرح أفكار مستنيرة حول طرق تبني التكنولوجيا للتخفيض من التكاليف التشغيلية، وتعزيز الإنتاجية وتحسين الجودة الإجمالية في كل عناصر سلسلة التوريد الخاصة بالقطاع. ويستعدّ قطاع البناء العالمي لمواجهة تغييرات هائلة تُضّطر معها الشركات في الشرق الأوسط إلى تبنّي تقنيات جديدة.

وتشمل قائمة المتحدثين في المنتدى ممثلين عن مجموعة من الهيئات والمؤسسات، أبرزها هيئة دبي للطيران المدني، ومطارات دبي، وطاقتي، وبرنامج دبي لكفاءة الطاقة، وبيرو هابولد الهندسية، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهايبرلوب لتقنيات النقل. يأتي ذلك فيما تهدف الإمارات إلى طباعة %25 من المباني الجديدة بحلول 2030، كما تبدو السعودية عازمة على استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد للحدّ من العجز في الإسكان لديها.

كما أطلقت الإمارات استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي للعام 2031، حيث تهدف كلتاهما إلى ترسيخ مكانة الإمارات بلداً رائداً عالمياً في الاستفادة من التقنيات المتطورة لتعزيز الابتكار ودفع عجلة الاقتصاد. وبمجرّد تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي، تتوقع الإمارات تسجيل معدّل نمو بنسبة 26 بالمئة، فضلاً عن تحقيق وفورات اقتصادية بقيمة 335 مليار درهم.