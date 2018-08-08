20 % تخفيضات سوق دبي الحرة بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت سوق دبي الحرة عن تخفيضات بنسبة 20% على مجموعة واسعة من السلع احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، وذلك يومي 19 و20 أغسطس. ويتيح عرض الخصومات الفرصة للمسافرين خلال عطلة العيد المقبلة شراء منتجات وأصناف مهمة تشمل العطور ومستحضرات التجميل وساعات اليد والأقلام، والمجوهرات التقليدية والثمينة، وحقائب اليد وحقائب الأمتعة والنظارات الشمسية والأزياء الرجالية والنسائية والاستفادة من الخصومات. ولا يشمل العرض الذهب والإلكترونيات وأنواعاً مختارة من ساعات اليد والعطور والأزياء.

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يسري عرض التخفيضات الخاص على مدى يومين في جميع منافذ سوق دبي الحرة بمطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، بما في ذلك صالات «المغادرون» و«القادمون» والترانزيت. كذلك يشمل عرض الخصومات 20% عملاء سوق دبي الحرة الذين يتسوقون عبر الإنترنت من خلال الطلب المسبق أو عند الاستلام والدفع في متاجر سوق دبي الحرة. وتبدأ الخصومات اعتباراً من الساعة الأولى لصباح 19 أغسطس وتستمر حتى 23:59 من 20 أغسطس.