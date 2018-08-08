«إي هوستينغ داتا فورت» تستحوذ على «لايف روت»

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت، أمس، شركة إي هوستينغ داتا فورت، المزود لخدمات الاستضافة المدارة والبنية التحتية السحابية في المنطقة، عن استحواذها على لايف روت، وهي مزود للحلول السحابية في الشرق الأوسط. وتأتي تلك الخطوة تماشياً مع استراتيجية إي هوستينغ داتا فورت الرامية لتسريع نمو أعمالها السحابية وتعزيز أعمالها لتشمل عروض الحوسبة السحابية العامة من لايڤ روت والقائمة على مايكروسوفت آزور، أوفيس 365 ومايكروسوفت شيربوينت.

وتأسست لايڤ روت عام 2008. وحققت منذ ذلك الحين نمواً ملموساً على امتداد العقد الماضي بفضل العمل مع نخبة من العملاء في مختلف القطاعات. وبصفتها شريكاً ذهبياً لعلامة مايكروسوفت، تقدم لايف روت للعملاء خدمات الاستشارات والتصميم وتطبيق الحوسبة السحابية وخدمات النقل والدعم لتحقق لهم الانتقال السلس إلى الحوسبة السحابية. وإلى جانب خدمات تشمل كلاً من أوفيس 365 و مايكروسوفت شيربوينت، وسّعت الشركة نطاق خدماتها لتشمل كذلك مايكروسوفت آزور.

وقال ياسر زين الدين، الرئيس التنفيذي لدى إي هوستينغ داتا فورت والمدير العام لشركة لايف روت: من خلال تملّك لايڤ روت، تحصل إي هوستينغ داتا فورت على إمكانية الوصول لمجموعة مهمة من المستخدمين النهائيين الذين يحققون التقدم في مسيرتهم السحابية ويركزون على أحمال العمل عبر تطبيقات مايكروسوفت. وبحسب شركة غارتنر، فمن المتوقع أن يصل الإنفاق على الخدمات السحابية العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مليار دولار بحلول 2020.