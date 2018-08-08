«دبي للخدمات المالية» تسعى إلى تعزيز الابتكار في القطاع عالمياً

المصدر: Ⅶدبي ـ البيان

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أمس بالتعاون مع إحدى عشرة هيئة منظمة ومنظمات حول العالم ورقة مناقشة للإعلان عن إنشاء شبكة عالمية للابتكار المالي والتشاور حول وظائفها المقترحة. وتضم الشبكة العالمية للابتكار المالي منظمين عالميين رائدين.

وتسعى هذه الشبكة إلى القيام بعمل مشترك وتبادل خبرات الابتكار المالي بهدف تعزيز الاستقرار المالي والنزاهة وتجربة العملاء، وذلك من خلال التبني المسؤول للتكنولوجيات الناشئة ونماذج الأعمال. وتهدف ورقة المناقشة إلى الحصول على وجهات نظر حول بيان مهمة الشبكة العالمية للابتكار المالي ووظائفها المقترحة وأهم الأنشطة التي لا بد من التركيز عليها. ومن بين أعضاء الشبكة منظمون من المملكة المتحدة وهونغ كونغ وأستراليا.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: لطالما كانت سلطة دبي للخدمات المالية داعمة للتعاون التنظيمي لبناء أسواق مالية متينة ومستقرة تصلح للجميع، كما هو واضح من خلال عضويتنا النشطة في هيئات واضعي المعايير الدولية وشبكتنا الواسعة من خلال الاتفاقيات الثنائية الأطراف والمتعددة الأطراف. وتعتزم سلطة دبي للخدمات المالية من خلال انضمامها إلى الشبكة العالمية للابتكار المالي أن تواصل هذا العمل لضمان تطوير الخدمات المالية المبتكرة بشكل مستدام وفعال عالميّاً.

وتمثل الشبكة العالمية للابتكار المالي استكمالاً لمبادرات سلطة دبي للخدمات المالية في مجال التكنولوجيا المالية، والتي تشمل إطاراً تنظيميّاً لمنصات التمويل الجماعي والمختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية الخاص بها في إطار برنامج رخصة اختبار الابتكار.

وقد تم إطلاق برنامج رخصة اختبار الابتكار في مايو من العام الماضي لتوفير بيئة خاضعة للرقابة لمشغلي التكنولوجيا المالية لاختبار مفاهيم الخدمات المالية المبتكرة مع العملاء في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما أبرمت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرات تفاهم ثنائية حول التكنولوجيا المالية مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، السلطة النقدية بهونغ كونغ، وهيئة هونغ كونغ للأوراق المالية وهيئة التأمين في هونغ كونغ ولجنة الأوراق المالية في ماليزيا.