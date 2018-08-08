دبي تستضيف معرض الصوتيات والمرئيات في سبتمبر

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تستضيف دبي أعمال الدورة الثالثة لمعرض الشرق الأوسط للصوتيات والمرئيات في سبتمبر المقبل وتنظمها شركة «ميسي فرانكفورت» الألمانية. وتواصل صناعة الفعاليات والترفيه نموها بسرعة مذهلة، حيث تشير الإحصائيات الأخيرة إلى أن الصناعة سجلت نسبة نمو كبيرة بلغت 75٪ بين عامي 2012 و 2016.

ومع استمرار تربع المنطقة كمحطة هامة في الأجندة السنوية لأبرز الأسماء الدولية، يتواصل ارتفاع الطلب على أعلى معدات الصوتيات والمرئيات. ومع اقتراب انطلاق المعرض، تتأهب أبرز العلامات العالمية في مجال تقنيات الإضاءة المرئية والصوتية للمشاركة في معرض الأيام الثلاثة في دبي، بهدف التواصل والتعامل مع كبار صانعي القرار في هذه المنطقة الحيوية.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة للمعرض: «لقد لقي معرض الشرق الأوسط للصوتيات والمرئيات صدى رائعا لدى قطاع تقنيات الفعاليات والترفيه بالمنطقة، وذلك لأنه يشبع حاجة ملحوظة في السوق لحدث يعكس الطاقة التنموية الهائلة التي تسود القطاع حالياً في المنطقة».

وأضاف: «تتأهب صناعة الفعاليات والترفيه المتطورة بالمنطقة لأوقات مثيرة. سيكون بوسع المعنيين ومحترفي الصناعة أيضاً الحصول على أفكار أساسية حول ما يمكن توقعه مستقبلاً والاتجاهات الصناعية الجديدة خلال المناقشات التفاعلية على هامش الحدث».