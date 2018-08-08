ارتفاع رقم سعر منتج الصناعة التحويلية في دبي

المصدر: Ⅶدبي- البيان

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية بدبي ارتفاعاً مقداره 2.70% خلال الربع الأول من 2018 مقارنة بأسعار الربع الرابع من 2017، وذلك نظراً لارتفاع أسعار كل من الفلّزات القاعدية بنسبة 10.31% والتي أسهمت بزيادة الرقم العام للمنتج الصناعي بمقدار 1.28 نقطة.

وأشار تقرير لمركز دبي للإحصاء إلى ارتفاع أسعار الصناعات التحويلية الأخرى 7.4% لتسهم بزيادة مقدارها 0.13 نقطة. وزادت أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.97% لتدفع الرقم العام للمنتج الصناعي نحو الارتفاع بمقدار 1.02 نقطة.

وارتفعت أسعار إصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 2.74% والمنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة بنسبة 2.69% والمشروبات بنسبة 1.44% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1.16% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 0.92% والأثاث بنسبة 0.91% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.67% والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.67% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 0.63% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 0.40% ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث بنسبة 0.24% ومنتجات المعادن المشكَّلة، باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 0.14% والمنتجات الغذائية بنسبة 0.12%.

ارتفاع

من ناحية أخرى، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً مقداره 5.21% خلال الربع الأول من 2018 مقارنة مع الربع الأول من 2017، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 18.52% والتي أسهمت بدفع الرقم العام للمنتج الصناعي نحو الارتفاع بمقدار 2.19 نقطة، كما ارتفعت أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.66% والتي أسهمت بدورها بدفع الرقم العام للمنتج الصناعي نحو الارتفاع بمقدار 2.47 نقطة، وتعتبر مخرجات هذا النشاط مدخلاً مهماً وحيوياً لمعظم الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يؤثر على تكاليف الأنشطة الأخرى ولكن بنسب تعتمد على أهمية مدخلاتها من المنتجات النفطية.

وارتفعت أسعار الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 10.05% والمعدات الكهربائية بنسبة 5.57% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.45% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 4.06% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 4.01% والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 3.87%.