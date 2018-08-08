«ميلينيوم» تطلق برنامج «طموح» لتطوير مواهب مواطني دول التعاون

المصدر: دبي - البيان

أطلقت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا برنامج «طموح»، الذي يهدف إلى دعم التوطين والمساهمة فعلياً في رؤية ومبادرات دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. وانطلاقاً من غايته المتمثلة في تلبية المتطلبات المتزايدة بوتيرة سريعة للمجموعة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سيركّز «طموح» على إشراك المواطن الخليجي في القطاع الخاص وتعزيز فرص العمل أمامه في قطاع الضيافة. والتزاماً بمخطط تدشين 100 فندق في أنحاء الشرق الأوسط بحلول العام 2020، يجسّد البرنامج رؤية فنادق ومنتجعات ميلينيوم للعب دور فعّال في تعزيز إسهامات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع السياحة المزدهر في المنطقة.

وعلى مدى 18 شهراً، يحظى كل مرشّح بمدرّب خاص ومرشد لمساعدته في صقل معرفته المهنية وإعداده لتولي إدارة القسم. وقال علي الزعابي، الرئيس والمدير التنفيذي في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: نؤمن بأنّ «طموح» سيشكل فرصة لردّ الجميل إلى المجتمع الذي نقدّم فيه خدماتنا. ومن خلال هذا البرنامج، نتطلع قُدماً للمساهمة في تطبيق رؤية دول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق العنان لطاقات مواطنيها وتمكينهم ليصبحوا قوى فاعلة في تعزيز النمو الاقتصادي.