«فانيس» تطلق النسخة الثانية من برنامج حاضنة الطاقة الشمسية

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أطلقت مجموعة «فانيس» المتخصصة في توفير الطاقة الشمسية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، النسخة الثانية لبرنامج حاضنة الطاقة الشمسية. ويهدف البرنامج إلى تنفيذ المشاريع الكهروضوئية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وتوفير التمويل، والمعرفة التجارية والتقنية ذات الصلة.

وسيتم إطلاق هذا البرنامج، الذي يأتي تحت شعار «مشروعك.. خبرتنا.. من أجل مستقبل مستدام»، بالتعاون مع شركة هوجان لوفيلز، وشركة «ريسبونسيبلتي القابضة للطاقة»، وشركة «رينا آند سولبليفازا».

ويدعو البرنامج مطوري المشاريع الكهروضوئية إلى تقديم مقترحات لمشاريع ترتكز على المسؤولية الاجتماعية للشركات. يُطلب من المرشحين تقديم مقترحاتهم بحلول 27 سبتمبر (11.59 مساءً بتوقيت وسط أوروبا) من خلال الموقع الإلكتروني لمجموعة «فانيس».

سيتم دعوة هؤلاء الذين تم اختيارهم في القائمة النهائية لتقديم مشاريعهم إلى لجنة خبراء مؤلفة من شركاء حاضنة الطاقة الشمسية في مؤتمر «فتح رأس مال الطاقة الشمسية: أفريقيا 2018» في مدينة كيغالي في رواندا خلال الفترة من 7 إلى 8 نوفمبر. وعلى غرار العام الماضي، ستتم دعوة مطوّري المشاريع الفائزين للانضمام إلى مجموعة «فانيس» لحضور ورشة عمل مكثفة في مقرها الرئيس في دبي. وسيساعد هذا على إرساء الأسس اللازمة لتسليم مشروع قابل للتنفيذ مستدام.

ويدخل مرشحو المشاريع الفائزة في شراكة مع «فانيس»، وسيحتفظون بحصة طويلة الأمد في المشروع، بهدف توفير الدعم المالي اللازم. ومن خلال هذه الحاضنة ستقدم مجموعة «فانيس» وشركاؤها للفائزين توجيهات مكثفة ونقل المعرفة أثناء تنفيذ المشروع.