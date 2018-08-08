470 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 470 مليون درهم، حيث تم تسجيل 112 مبايعة بقيمة 297 مليون درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 195 مليون درهم، و99 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 102 مليون.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 105 ملايين في ند الحمر. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة مليوني درهم. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 173 مليون درهم، منها 19 رهن أراضٍ بقيمة 80 مليون درهم، و17 رهن فلل وشقق بقيمة 93 مليون درهم، أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 77 مليون درهم، ورهن بمنطقة ند الحمر بقيمة 43 مليون درهم.