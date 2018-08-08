ارتفاع صادرات البيرو إلى الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - البيان

كشف مكتب الترويج التجاري والسياحي والاستثماري للبيرو في دبي، عن ارتفاع بحجم الصادرات البيروفية إلى الإمارات بمقدار 100 ضعف خلال فترة لا تزيد عن سبع سنوات.

وكانت قيمة الصادرات القادمة من البيرو إلى الإمارات قد ارتفعت من 6 ملايين دولار في 2011 لتصل إلى 600 مليون دولار العام الماضي، ويعود ذلك إلى الطلب المتزايد من المستهلكين، والجهود الهائلة التي يبذلها مكتب الترويج التجاري والسياحة والاستثماري للبيرو في دبي، المكتب التجاري التابع لوزارة التجارة الخارجية والسياحة في البيرو، إضافة إلى الاقتصاد المزدهر في الإمارات.

ومنذ 2016، أطلقت كبرى الشركات في الإمارات، ومنها شركة موانئ دبي العالمية وجهاز أبوظبي للاستثمار، العديد من الاستثمارات التي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات ضمن قطاعات الشحن والطاقة والخدمات اللوجستية.وتتنوع قائمة المنتجات والبضائع التي تستوردها الإمارات من دولة أميركا الجنوبية، ما بين الأفوكادو والكينوا والهليون والمشغولات الذهبية ذات النوعية العالية والملابس.

وقال آلفارو سيلفا سانتستبان، مدير مكتب الترويج التجاري والسياحي والاستثماري للبيرو في دبي: «يتمثل التحدي الأكبر بالنسبة لنا بتحقيق الترابط بين الجانبين».