«الفطيم هوندا» تطلق برنامج «نكست تشينج» لعملائها الدائمين

المصدر: دبي - البيان

طرحت «الفطيم هوندا» برنامج استبدال السيارات «نكست تشينج» لمكافأة عملائها الدائمين. ويتيح البرنامج الجديد لمالكي سيارات «هوندا» استبدال سيارتهم الحالية والحصول على خصم لشراء سيارة هوندا جديدة.

كما يوفر البرنامج للعملاء فرصة الحصول على كفالة مجانية حتى السنة السادسة من امتلاك السيارة مع تخفيضات على عقود الخدمات السنوية، إضافة إلى مزايا بطاقة «هوندا» الذهبية التي تتضمن خصوماتٍ مجزية على قطع الغيار وأجور العمال والعروض المالية الحصرية.

وقال إريك بينافينتي، المدير الإقليمي لشركة «الفطيم هوندا»: «نسعى دائماً إلى إضافة قيمة على عروضنا التي نقدمها لعملائنا الأوفياء، ومن خلال برنامج استبدال السيارات «نكست تشينج» أصبح بإمكانهم امتلاك سيارة جديدة من هوندا بسهولة أكبر.