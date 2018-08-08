جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق تؤكد التزامها بدعم وتوجيه رواد الأعمال

المصدر: دبي- البيان

أكدت «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» التزامها بدعم ثقافة ريادة الأعمال وتقديم التوجيه والإرشاد لرواد الأعمال الناشئين من أجل تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية وتعزيز دورهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في قطاع إدارة المرافق. جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التفاعلية التي حملت عنوان «رواد الأعمال في قطاع إدارة المرافق»، والتي نظمتها الجمعية مؤخراً بالغرفة التجارية والصناعية في العاصمة السعودية الرياض، بحضور 200 من المسؤولين التنفيذيين والإداريين في مختلف القطاعات. وتبذل الجمعية جهوداً حثيثة لتطوير قطاع إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط، وتزويد القائمين عليه بالمفاهيم والمنهجيات والأدوات اللازمة ونقل أفضل التجارب والخبرات لهم لتمكينهم من المساهمة في رفع كفاءة قطاع إدارة المرافق والارتقاء به إلى آفاق جديدة من التميز والريادة.

وأتيحت للمشاركين فرصة اكتساب المعارف اللازمة حول تحديد متطلبات السوق وضمان سير العمليات التشغيلية، وتلبيتها بالشكل الأمثل، فضلاً عن توجيه الموارد المؤسسية وفقاً لأعلى المعايير العالمية وأفضل الممارسات وتطوير البنية التحتية للدعم التقني والمادي والإداري، باعتبارهما حجر الأساس لتحقيق النتائج المرجوة.