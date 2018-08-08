موانئ دبي العالمية تستحوذ على أكبر شبكة لوجستية بأوروبا

المصدر: Ⅶدبي - البيان

أعلنت موانئ دبي العالمية أمس استحواذها بالكامل على «يونيفيدر غروب» الدنماركية التي تعد أكبر شبكة لوجستية لتشغيل سفن شحن الحاويات المتوسطة وسفن النقل البحري الساحلي قصير المدى في أوروبا. وتبلغ قيمة الصفقة 660 مليون يورو (نحو 2.8 مليار درهم)، وسيتم تمويلها من الموارد المالية المتوفرة في ميزانية الشركة. ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الرابع من 2018 رهناً بالحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات التنظيمية المختصة.

ومن المتوقع أن تعود عملية الاستحواذ بإيرادات تراكمية في السنة المالية الأولى عقب إتمامها. كما سيساهم الاستحواذ على «يونيفيدر» في تعزيز حضور «موانئ دبي العالمية» في سلسلة التوريد العالمية وتوسيع نطاق عروضها وخدماتها المقدمة إلى شركات الشحن ومالكي البضائع، بالإضافة إلى زيادة كفاءة وتنافسية سلسلة التوريد العالمية. وسيؤدي تكامل عمليات «يونيفيدر» الحالية مع الأعمال للمجموعة القائمة، إلى تعزيز فرص النمو.

وتدير «يونيفيدر» التي تتخذ من آرهوس بالدانمارك مقراً لها، أكبر شبكة لسفن شحن الحاويات المتوسطة المشتركة والنقل البحري الساحلي قصير المدى في أوروبا، وهي تخدم كلاً من موانئ مناولة حاويات المياه العميقة حول العالم وسوق شحن الحاويات داخل أوروبا. وتعمل المجموعة بموجب نموذج الأعمال قليل الأصول. وسجّلت إيرادات وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب بلغت 510 ملايين يورو في عام 2017. و«يونيفيدر» تأسست عام 1977، وهي شركة خدمات لوجستية متكاملة تملك أكبر شبكة متنامية لسفن شحن الحاويات المتوسطة المشتركة والنقل البحري الساحلي قصير المدى في منطقة شمال أوروبا، وتتمتع بربط بحوالي 100 ميناء.

تنويع الأعمال

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: ضم علامة «يونيفيدر» التجارية إلى محفظة «موانئ دبي العالمية» يدعم استراتيجيتنا لتنويع أعمالنا والنمو في القطاعات التكميلية ويعزّز من عروض خدماتنا ومنتجاتنا ويرسّخ دورنا في سلسلة التوريد العالمية كمحفّز للتجارة وكمصدر للمعرفة وللخبرات التراكمية والحلول المبتكرة التي تتميز بها الإمارات عموماً ودبي خاصة في ظل قيادتنا الرشيدة وتطلعاتها لترسيخ مكانة دولتنا كمساهم فاعل في تحريك عجلة نمو الاقتصاد العالمي.

وأضاف: ساهم تنامي استخدام سفن شحن الحاويات العملاقة في تعزيز جودة الربط بين الموانئ الرئيسية، الأمر الذي يوليه عملاؤنا أهمية قصوى. وتعد «يونيفيدر» مزود الخدمات اللوجستية الأفضل في فئتها في هذا المجال، وهي تتمتع بسمعة قوية في أوروبا. وتتيح لنا هذه الصفقة الاستفادة من الخبرات الداخلية التي تتمتع بها «يونيفيدر» وتسريع النمو عبر هذه المنصة القابلة للتوسع من أجل توفير القيمة لجميع أصحاب المصلحة. وتعمل «يونيفيدر» بموجب مبدأ المستخدم المشترك نفسه الذي تتبناه موانئ دبي العالمية. وبالتالي فهي تكمل عرض القيمة القوي الذي توفره المجموعة لشركات الشحن العالمية وأصحاب البضائع بهدف تعزيز كفاءة وفعالية سلسلة التوريد العالمية.

أوجه تشابه

من جانبه، قال جاسبر كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة «يونيفيدر»: متحمسون للانضمام إلى مجموعة موانئ دبي والاستفادة من خبرتها الشاملة في تحفيز التجارة العالمية والعلاقات المتميزة التي تربطها بشركات الشحن وأصحاب البضائع. وتملك الشركتان أوجه تشابه مشتركة بين نموذجي الأعمال. كما تتشاركان رؤية خاصة بخدمة العملاء تتمثل بضرورة إزالة أوجه القصور وتوفير القيمة المستدامة للمساهمين. وحققت «يونيفيدر» النجاح الكبير خلال السنوات الخمس الماضية تحت مظلة «نورديد كابيتال»، لكن بالتطلع قدماً نرى أن علامة «يونيفيدر» ستحظى تحت إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية بالفرصة المناسبة لتسريع النمو والتوسع بشكل أكبر وتعزيز ازدهار الأعمال والانتقال بها إلى مستويات أعلى.

حلول

توفر «يونيفيدر» حلول نقل فعّالة ومستدامة لشركات شحن الحاويات العالمية بين الموانئ الدولية والإقليمية بالإضافة إلى خدمات النقل البحري الساحلي قصير المدى لمالكي البضائع. وتوفر حلول النقل متعدد الوسائط من الباب إلى الباب، وتجمع ما بين النقل البحري مع النقل باستخدام الطرق و / أو السكك الحديدية. وتتميز الشركة بأنها مدرّة للأموال وهي تعمل بموجب قاعدة تكلفة مرنة.