«موديز» ترفع تصنيف «موانئ دبي»

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

رفعت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» المتخصصة في التصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية طويلة الأمد لمجموعة موانئ دبي العالمية إلى الدرجة «Baa1»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً للتقرير الذي أصدرته الوكالة أمس.

وذكرت الوكالة في تقريرها أن هذا التصنيف الجديد لمجموعة موانئ دبي يعكس أعمالها العالمية المتنوعة، والنمو الإيجابي المتوقع على المدى البعيد في حركة النقل البحري الدولية باستخدام الحاويات، وارتفاع أرباح المجموعة وقوة مركزها فيما يتعلق بتوفر السيولة، والالتزام المتوقع من جانب المجموعة بتحقيق أهدافها المتعلقة بزيادة فاعليتها المالية وهو ما يتضح من سجل الأداء الخاص بإدارة المجموعة، ومرونة المجموعة في تأجيل نفقاتها الرأسمالية لدعم موازنتها العامة إذا لزم الأمر. وأضافت «موديز» أن المجموعة تعمد إلى التركيز في أعمالها على الشحن المباشر من موانئ المنشأ إلى وجهات الوصول، والذي يعد أقل حساسية نسبياً للهبوط الدوري، بالمقارنة بالشحن المتعدد.