20 مليار درهم استثمارات «دبي سكوير»

المصدر: Ⅶدبي - مشرق علي حيدر

أظهرت وثائق حصل عليها «البيان الاقتصادي» أن استثمارات مشروع «دبي سكوير» في مشروع خور دبي الذي تطوره «إعمار» بالشراكة مع «دبي القابضة» ستصل إلى 20 مليار درهم تغطي النفقات الاستثمارية لمكونات المشروع التجارية والفندقية والسكنية.

وكانت شركةإعمار العقارية قد أعلنت يوم إطلاق «دبي سكوير» عن جزء من تلك الاستثمارات تتعلق بالمكونات التجارية ومنافذ التجزئة والتسوق تصل إلى 10 مليارات درهم لتكون بمثابة مدينة مستقبلية صغيرة تقع بمحاذاة «برج الخور» الذي سيصبح المعلم المعماري الأعلى في العالم في 2020.

وبحسب معلومات «البيان الاقتصادي» فإن عمليات البناء والتشييد في الحي التجاري انطلقت منذ فترة وستكون على مرحلتين، وسيجري تطوير 500 ألف متر مربع مساحات تأجير في المرحلة الأولى على أن تصل المساحات المطورة للتأجير في المرحلة الثانية إلى 250 ألف متر مربع.

أما مساحة البناء الإجمالية في المشروع برمته فتصل إلى 5.7 ملايين متر مربع. أما المنطقة السكنية فستضم مباني متعددة الطبقات تضم 9262 وحدة سكنية في حين تتكون المباني الفندقية من 1563 غرفة وجناحاً، تدار من قبل «إعمار للضيافة» في حين يدار الحي التجاري من قبل «إعمار مولز».

وتبلغ مساحة «دبي سكوير» 2.6 مليون متر مربع تشمل مساحات المرافق السكنية والتجارية والفندقية لتصبح وجهة تجارية جديدة تتخطى التقليدي وتوظف التقنيات المبتكرة.