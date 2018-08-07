تعيين رئيس عالمي للتحول الرقمي في «أبوظبي الإسلامي»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن تعيين سرهات يلدرم رئيساً جديداً للتحول الرقمي. يأتي ذلك ضمن جهود المصرف المتواصلة لتسريع وتيرة إنجاز مستهدفات استراتيجية التحول الرقمي التي ينتهجها، إلى جانب الارتقاء بتجربة العملاء المصرفية، بما يلبي احتياجاتهم.

وينضم سرهات إلى مصرف أبوظبي الإسلامي من «فينانس بنك»، أحد أضخم المصارف في تركيا، وكانت تندرج تحت مسؤولياته قيادة مشروع نظام الدفع الرقمي المبتكر.وقال خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي: «يأتي في قمة أولوياتنا تقديم تجربة مصرفية فريدة ومتميّزة للعملاء، مدعومة بجهودنا المتواصلة الرامية إلى توسيع نطاق محفظة عروضنا بمنتجات وخدمات جديدة، تلبي احتياجات عملائنا المتغيرة بشكل مستمر».