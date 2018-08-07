«راكز» تعتزم تحويل مقراتها في دبي وأبوظبي إلى مراكز مؤتمتة متكاملة

المصدر: Ⅶرأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

تعتزم هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» تحويل مقراتها في كل من دبي وأبوظبي إلى مراكز خدمية متكاملة إضافة لتنفيذ مشروع أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خططها التوسعية المستقبلية.

جاء ذلك خلال الإعلان عن افتتاح مركز «راكز» الجديد بمقرها الرئيسي في منطقة النخيل بإمارة رأس الخيمة، لتقديم جميع الخدمات الشاملة التي تقدمها الهيئة لعملائها تحت سقف واحد، وتضم خدمات التأشيرات والتراخيص والإيجارات، إضافة إلى مجموعة هائلة من خدمات القيمة المضافة، مما يسهل على العملاء إجراء طلباتهم ومتابعتها في مكانٍ واحد.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»: تعتبر «راكز» الوجهة المثالية لما يزيد على 14 ألف شركة تضم جميع أنواع المستثمرين بدءاً برجال الأعمال والشركات المبتدئة، وصولاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصناعية والتي تمثل ما يفوق 50 قطاعاً من أكثر من 100 دولة حول العالم.

خدمات ميسرة

وأشار إلى أن «راكز» تحرص على تقديم خدمة ميسّرة وسلسة لعملائها من خلال إطلاق مراكز الخدمات المتكاملة بهدف توفر العديد من الخدمات المتنوعة والتي تتيح لهم إمكانية استكمال طلباتهم دون مغادرة المبنى، مشيراً إلى أن افتتاح مركز خدمات «راكز» الجديد بمنطقة النخيل، يعد ثاني مراكز الخدمات المتكاملة التي تطلقها الهيئة خلال العام الجاري، عقب افتتاح مركز خدمات «راكز- الحمرا» في شهر يناير الماضي، مؤكداً أن الهيئة تضع سعادة العملاء نصب عينيها عند إنشاء مثل هذه المراكز الرئيسية، ضمن التزامها بتوفير بيئة مواتية وملائمة لأعمالهم.

وأضاف جلاد: يمثل مركز خدمات «راكز» الجديد في النخيل إنجازاً جديداً يُضاف إلى قائمة إنجازات الهيئة التي لا تتوقف عن تحقيقها، والتي تأتي ضمن خططها التوسعية المستقبلية بهدف تعزيز نمو مشاريع العملاء، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت في تنفيذ مشروع جديد لتحويل مقراتها في كل من دبي وأبوظبي إلى مراكز خدمية كاملة، وعزم الهيئة على أتمتة جميع الخدمات التي تقدمها في القريب العاجل، ونصح عملاء الهيئة بأن يظلوا دائماً على استعداد لتلقي المزيد من المفاجآت السارّة منها.

باقات تأسيس

وأشار إلى أن «راكز» تتميز بتقديم مجموعة واسعة من باقات تأسيس الأعمال منخفضة التكلفة والمصممة حسب رغبة واحتياجات العميل، كما توفر فرصاً للاستفادة من مناطقها المتخصصة والمتاحة لجميع أنواع المستثمرين وتشمل منطقة «راكز» للأعمال ومنطقة الحمرا الصناعية ومنطقة الغيل الصناعية ومنطقة الحليلة الصناعية ومنطقة راكز الأكاديمية، كما يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات راكز من خلال ثلاثة مكاتب محلية في رأس الخيمة ودبي وأبوظبي، ومكاتب دولية في الهند وتركيا وألمانيا.