140 مليار درهم أصول «اتصالات» و«دو»

المصدر: Ⅶأبوظبي ـــرامي سميح

وصلت أصول مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» إلى 139.8 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام الجاري، موزعة بواقع 88.34 ملياراً أصولاً غير متداولة و51.48 ملياراً أصولاً متداولة. واستحوذت «اتصالات» على نحو 88.7% من إجمالي الأصول بواقع 124.02 مليار درهم، وبلغ نصيب «دو» نحو 15.8 مليار درهم تمثل ما نسبته 11.3%.

وبلغت أصول مجموعة «اتصالات» غير المتداولة حوالي 78.9 مليار درهم. بينما بلغ إجمالي أصول الشركة المتداولة نحو 45.11 مليار درهم. أما أصول شركة «دو» غير المتداولة فبلغت نحو 9.44 مليارات درهم، بينما بلغ إجمالي الأصول المتداولة نحو 6.37 مليارات تمثلت غالبيتها في استثمارات قصيرة الأجل بقيمة 3.16 مليارات درهم.