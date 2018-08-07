غرفة أبوظبي تعفي 6000 عضو من غرامات التأخير

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أصدرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قراراً بإعفاء شركات ومؤسسات القطاع الخاص بإمارة أبوظبي، من غرامات التأخير عند تجديد عضوية الانتساب لغرفة أبوظبي وذلك للمنشآت التي انتهت عضويتها منذ 24 شهراً فأكثر، وإعطائها فرصة لتصحيح أوضاعها حتى نهاية ديسمبر المقبل. وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي: إن عدد رخص العضويات المنتسبة لغرفة أبوظبي يزيد على 90 ألف عضوية لعام 2018، ومن المتوقع أن يغطي قرار الإعفاء من تأخر تجديد العضويات خلال المدة المحددة ما يصل إلى نحو 6,6٪ من الأعضاء (مايقارب 6000 عضو تقريباً) الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من القرار، داعياً الشركات المعنية إلى الاستفادة من الإعفاء.