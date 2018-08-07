تعاون بين الدفاع المدني وغرفة أم القيوين

المصدر: Ⅶأم القيوين - البيان

قام الدكتور سالم حمد بن جمعة مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين بزيارة لغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، لبحث سبل ووسائل وآليات التعاون والتنسيق مع الغرفة، حيث كان في استقباله سعيد بن ناصر التلاي رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعبد الله خميس السويدي، مدير عام الغرفة، بحضور مستشار الغرفة باسم الزبيدي، وسالم راشد العليلي، مدير إدارة مركز المعلومات.

تم خلال اللقاء استعراض مهام وأنشطة إدارة الدفاع المدني، وأهمية الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في الإمارة والكشف عن الحوادث بوقت مبكر ومتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات المتعلقة بالسلامة المهنية وسلامة المواطنين، من خلال نصب منظومات الكشف عن الدخان والحرائق في المشاريع الصناعية والتجارية، والتي تم نصبها وربطها بإشراف إدارة الدفاع المدني.