طيران الإمارات تحتفل بـ15 عاماً في خدمة أوكلاند

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أتمت طيران الإمارات 15 عاماً في خدمة أوكلاند، حيث كانت بدأت تشغيل رحلاتها إلى العاصمة النيوزيلندية مطلع أغسطس 2003. ونقلت طيران الإمارات منذ ذلك الحين أكثر من مليوني راكب من وإلى أوكلاند، وتربط اليوم نيوزيلندا مع العالم بـ21 رحلة أسبوعياً، أحدثها رحلة يومية عبر جزيرة بالي السياحية الإندونيسية.

وكانت طيران الإمارات استهلّت خدماتها إلى أوكلاند برحلات يومية عبر سيدني وملبورن، ثم عبر بريسبن لاحقاً. وفي عام 2009، بدأت الناقلة تشغيل طائراتها A380 لخدمة رحلاتها إلى أوكلاند التي تتم عبر سيدني. ثم تطورت الخدمة بعد ذلك لتخدم الطائرة العملاقة رحلات أوكلاند التي تتم عبر كل من ملبورن وبريسبن. واليوم تشغل طيران الإمارات رحلة يومية من دون توقف بين دبي وأوكلاند باستخدام طائرة A380، بالإضافة إلى رحلة يومية بطائرة بوينغ 777-300ER عبر بالي.

ومع إطلاق خط دبي- بالي- أوكلاند في يونيو، أصبحت طيران الإمارات الناقلة الوحيدة التي تشغل رحلات يومية منتظمة طوال العام بين أوكلاند وبالي، ما يتيح للسياح النيوزيلنديين خياراً ملائماً لقضاء عطلاتهم في هذه الجزيرة. وتخدم طيران الإمارات نيوزيلندا أيضاً برحلة يومية بطائرة A380 إلى كرايستشيرش في الجزيرة الجنوبية عبر سيدني.

وقال تيري أنتينوري، النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية: تواجدنا في نيوزيلندا طوال 15 عاماً يسطّر قصة نجاح لنا في تلك المنطقة، ويسعدنا في هذه المناسبة أن نتقدم بالشكر لعملائنا وشركائنا على دعمهم المتواصل. كما أننا نفخر بدعم حركتي السياحة والتجارة من خلال ربط أوكلاند بشبكة خطوطنا التي تغطي نحو 160 محطة في قارات العالم الست بتوقف واحد في دبي.

وتعد «الإمارات للشحن الجوي» لاعباً رئيساً في صناعة الشحن في نيوزيلندا، حيث توفر طاقة تزيد على 55 طناً يومياً. وخلال السنوات الثلاث الماضية، نقلت أكثر من 85 ألف طن من البضائع من وإلى أوكلاند، شملت الفواكه والخضروات الطازجة والأسماك والأدوية والمعدات.

ونالت طيران الإمارات مؤخراً جائزتين مرموقتين في نيوزيلندا ضمن «جوائز روي مورغان لرضا العملاء» السنوية، حيث حصلت على لقب «ناقلة العام الدولية» وجائزة «أفضل الأفضل» لعام 2017، وتصدرت 21 فئة في خدمة العملاء متفوقة على جميع الناقلات الجوية الأخرى العاملة في نيوزيلندا.