غرفة دبي تناقش السلامة على الطرق للسائقين التجاريين

المصدر: Ⅶدبي - البيان

شاركت شركة «مان للشاحنات والحافلات الشرق الأوسط» في ندوة من تنظيم شبكة الاستدامة بغرفة تجارة وصناعة دبي حول «السلامة على الطرق للسائقين التجاريين». تأتي المشاركة في إطار جهود «مان» للمساعدة في تحسين السلامة على الطرق في جميع أنحاء الإمارات.

ركزت الجلسة، التي استضافها هانز يواكيم نيومان، رئيس قسم التدريب في «مان»، على أهمية الجمع بين الإجراءات السلوكية والتكنولوجية لمعالجة مسألة الحوادث التي ترتبط بها المركبات التجارية. وحدد نيومان مجالات رئيسية لتحسين معايير السلامة على الطرق في الإمارات والمنطقة ككل، من بينها تحديد لوائح داعمة لتنظيم النقل على الطرقات، وضرورة تعليم موظفي النقل المكلفين بإنفاذ القوانين، وفرض معايير إلزامية لعمليات تسليم المركبات التجارية.

كما سلط نيومان الضوء على الأثر الكبير لمعلومات السلامة وأنظمة مساعدة السائق بالإضافة إلى تحديد مواضع التحميلة في جعل الطرق أكثر أماناً. واستناداً إلى أبحاث وخبرات شركة مان تم التوصل إلى أنه لا يتم في العادة إيلاء الأهمية الواجبة لتعليم وتدريب السائقين.