الإمارات تستأثر بـ 59% من قيم الاستحواذات إقليمياً

المصدر: Ⅶدبي- أشرف رفيق

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صفقات الاستحواذ في النصف الأول من العام الجاري، حسب أرقام إحصاءات مؤسسة ماجنيت لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث استحوذت الإمارات على نسبة 36% من إجمالي عدد الصفقات في النصف الأول، بينما استحوذت على نسبة 59% من قيمة الاستثمارات خلال نفس الفترة، مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

ووقعت أكبر خمس صفقات للاستحواذ في دولة الإمارات، وبلغت نسبتها 54% من إجمالي الاستثمارات. وبلغت قيمة تلك المشاريع الخمسة التي تم الاستثمار فيها في شهر فبراير، 60.6 مليون دولار. وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات 203 ملايين دولار في 141 مشروعا. وجاءت مصر في المركز الثاني بنسبة 18% من حيث قيمة الاستثمار، ونفس النسبة من حيث عدد الصفقات. واحتلت السعودية المركز الثالث من حيث قيمة الاستثمارات، ولبنان في المركز الثالث من حيث عدد الصفقات في نفس الفترة.