«جي إيه سي دبي» تعزز عملياتها للخدمات اللوجستية للمستحضرات الدوائية

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

حصلت شركة «جي إيه سي دبي» على شهادة نظام إدارة الأجهزة الطبية «آيزو 13485:2016»، لتؤكد قدرتها على توفير خدمات التخزين والتوزيع وخدمات القيمة المضافة ذات الجودة العالية الخاصة بالأجهزة الطبية، والتي تفي بأعلى معايير القطاع والأنظمة التي تحكمه. وتأتي هذه الشهادة بعد مراجعة مستقلة وصارمة أكدت على امتثال الشركة للمعايير المعترف بها دولياً.

كما مُنحت الشركة «شهادة ممارسات التخزين والتوزيع الدوائي الجيدة للمخازن الطبية» في دبي بعد إجراء عملية تدقيق قانونية. ولا يسمح إلا للشركات التي اجتازت عملية المراجعة وحصلت على هذه الشهادة بإجراء عمليات تخزين المستحضرات الدوائية في الإمارة.

شهادات

وتُضاف هذه الشهادات الأخيرة إلى مجموعة الشهادات التي حصلت عليها «جي إيه سي دبي» والتي تشمل: نظام إدارة الجودة الذي يتم تطبيقه في جميع أنحاء الشركة منذ عام 1996 «آيزو 9001:2015»؛ وشهادة نظام إدارة سلامة الغذاء التي حصلت عليها العام الماضي «آيزو 22000:2005»؛ ونظام الإدارة البيئية «آيزو 14001:2015»؛ ونظام إدارة السلامة والصحة «أو إتش إس إيه إس 18001:2007»، الأمر الذي يؤكد التزام الشركة بالامتثال والجودة والتميز.

وإلى جانب التحسينات الكبيرة الأخيرة التي أجريت في المرافق والجودة بغية دعم العمليات اللوجستية الدوائية، تقوم الشهادات الجديدة بدور رئيسي في استراتيجية الأعمال اللوجستية التعاقدية الخاصة بشركة «جي إيه سي دبي» للانتقال إلى عمليات التخزين والمناولة المتخصصة.