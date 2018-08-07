«الاتحاد للتأمين» تطرح حلاً للمركبات الكلاسيكية

المصدر: Ⅶدبي- البيان

أعلنت شركة الاتحاد للتأمين التعاون مع شركة كليمنتس الدولية لإطلاق أول حل شامل للتأمين مخصص للسيارات الكلاسيكية في الإمارات. ويمكن لملاك جميع أنواع المركبات الكلاسيكية التقليدية أو الرياضية أو المطورة أو ذات الإصدار المحدود أو المجددة، التي يزيد عمرها على 10 سنوات، الحصول على تغطية تأمينية لمركباتهم دون وجود حد أقصى لقيمة السيارة أو احتساب استهلاك سنوي.

وقال عبد المطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: فخورون بأن نكون سباقين في طرح منتج جديد يهدف إلى تزويد العملاء براحة البال وضمان بأنه يوجد حماية كافية لممتلكاتهم القيمة.

وقال دان تومان رئيس كليمنتس: يواجه أصحاب المركبات الكلاسيكية في الإمارات صعوبة في الحصول على تغطية تأمينية أو دفع أقساط مرتفعة لتأمين المركبات الكلاسيكية تأميناً شاملاً. وتوفر تغطية Driven لملاك المركبات الكلاسيكية، بما في ذلك هواة جمع المركبات، وسيلة للاستمتاع بمركباتهم بطمأنينة وبتكلفة معقولة. ونظراً لعدم وجود استهلاك يتم تطبيقه على القيمة المتفق عليها للمركبة، فإن دريفن مثالي لتأمين المركبات التي تحافظ على أو تزيد قيمتها. يقدم المنتج أيضاً خصماً على المسافة القصيرة المقطوعة سنوياً وعند تأمين عدة مركبات ولأعضاء أندية ملاك المركبات المعروفة في الإمارات. ويأتي المنتج بالتعاون مع لويدز بلندن.