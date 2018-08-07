30 أغسطس آخر موعد للتسجيل في برنامج «ستارت إيه دي»

المصدر: Ⅶأبوظبي - البيان

أعلنت «ستارت إيه دي»، منصة الابتكار وريادة الأعمال بجامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع شركة «تمكين» عن آخر موعد للشركات الناشئة للتقدم بطلبات المشاركة في أول برنامج إطلاق مشاريع الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن للفرق الراغبة بالمشاركة تقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني للمنصة حتى موعد 30 أغسطس.

يعدّ البرنامج مسرعاً لنمو الشركات بشكل مكثف يمتد على مدار 10 أيام ليساعد المشاركين على تطوير مشاريع قابلة للتطبيق والتوسيع تتمتع بكفاءة من حيث التكلفة ورأس المال، وقد تم تخصيص البرنامج لاستقبال الشركات الناشئة بقطاع الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء من الإمارات ومختلف أنحاء العالم.

كما يشجع البرنامج بشكل عام الفرق العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين والتكنولوجيا التنظيمية وعمليات إدارة المطارات والصيانة التنبؤية وكفاءة استهلاك الوقود وحلول إدارة المنشآت والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة والتحليلات التنبؤية وأساليب البحث وتحليل البيانات على التقدّم بطلبات التسجيل للمشاركة بالنسخة الأولى.