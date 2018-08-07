4.4 مليارات دولار حجم سوق تجهيزات الإضاءة إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

أكدت الأبحاث والدراسات نمو سوق تجهيزات الإضاءة إقليمياً الذي تقدر قيمته بنحو 4.4 مليارات دولار، ويتمتع مصنعو الإضاءة العالميون بمرحلة من النمو الدائم للأعمال في منطقة الشرق الأوسط، ويستفيد أولئك الذين يعززون حضورهم الفعلي في المنطقة أكثر من التواصل الوثيق مع العملاء ورؤية المشاريع من خلال معرض حلول الإنارة «الإضاءة في الشرق الأوسط 2018» الذي تنظمه ميسي فرانكفورت في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة بين 23 إلى 25 سبتمبر بمشاركة أكثر من 340 عارضًا من 25 دولة.

وقال أحمد باولس، الرئيس التنفيذي في ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط، الشركة المنظمة لمعرض الإضاءة في الشرق الأوسط: «في ظل الإقبال المتزايد على الأحدث في حلول الإضاءة المتطورة في الشرق الأوسط، ومشاركة أبرز علامات الإضاءة العالمية في مشاريع واسعة النطاق، يتواصل التفاؤل بشأن الفرص التي يزخر بها سوق تجهيزات الإضاءة إقليميا». يشارك في دورة المعرض المقبلة باقة من أبرز شركات صناعة الإضاءة، حيث يستعرض الحدث جميع التطورات الرائدة التي تدفع الصناعة قُدُما. ويعود المعرض في 2018 بكل فعالياته المعروفة.