«كاسل فاميلي أوفيس»: بيئة مثالية لبدء الأعمال في الإمارات

المصدر: Ⅶدبي - سيد صالح

ذكرت مؤسسة «كاسل فاميلي أوفيس» أن دولة الإمارات توفر لرواد الأعمال بيئة مثالية لتأسيس أعمالهم التجارية في الدولة، فضلاً عن كونها تتيح لهم فرصاً هائلة للنجاح في هذه الأعمال.

ونشرت المؤسسة - المعنية بإعداد الدراسات عن الأعمال التجارية العائلية والأشخاص أصحاب الثروات الفائقة حول العالم - تقريراً أمس عن افتتاح الأعمال التجارية الجديدة في الإمارات بدءاً من العام الجاري 2018، وذكرت فيه أن العام الجاري تحديداً شهد زيادة هائلة في فرص الانطلاق والنجاح التي تتيحها الإمارات لرواد الأعمال، وذلك لأكثر من سبب. يرجع السبب الأول، وفقاً للتقرير، للحوافز التي أعلنت عنها الدولة خلال العام الجاري على القواعد المتبعة في منح إقامات للأجانب المقيمين على أرضها.

والتي تضمنت مزايا عديدة من أبرزها منح المقيمين حق امتلاك مشروعاتهم القائمة داخل الدولة بنسبة 100%، وزيادة مدة إقامة أصحاب المواهب والقدرات المتميزة إلى 10 سنوات، وغيرها.

وذكر التقرير أن السبب الثاني يُعزَى إلى الانفتاح الإماراتي الواضح على الصين، والذي تجلى في زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، التاريخية للدولة الشهر الماضي، والتي أُبرِمَ على هامشها عدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين.