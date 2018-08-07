1.27 مليار درهم تصرّفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 1.27 مليار درهم. وتم تسجيل 106 مبايعات بقيمة 816 مليون درهم، منها 17 مبايعة للأراضي بقيمة 684 مليون درهم و89 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 132 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 632 مليون درهم بمنطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين في منطقة الثنية الخامسة ومبايعة بقيمة 6.2 ملايين درهم بمنطقة معيصم الأول.

وتصدرت معيصم الأول المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم وتلتها اليفرة 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم والثالثة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين.وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 21 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا أهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة وادي الصفا 4 وأخيراً مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم والثالثة اليلايس 2 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم.وسجلت الرهونات قيمة قدرها 459 مليون درهم منها 22 رهن أراض بقيمة 428 مليون درهم و19 رهن فلل وشقق بقيمة 31 مليون درهم، أهمها بمنطقة القوز الرابعة بقيمة 180 مليون درهم ورهن في منطقة الخبيصي بقيمة 52 مليون درهم.